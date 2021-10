L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla situazione delle strade in città.

L’ultima voragine si è aperta in via Crispi, all’altezza dell’angolo con via Principe di Belmonte. Qualcuno ieri mattina ci aveva parcheggiato sopra un monopattino nella speranza di evitare che una ruota di moto o bici ci finisse dentro.

La città sprofonda in senso tecnico ma il Comune — che non riesce a far partire la gara per affidare a privati la manutenzione delle strade che nessuno rifà in alcuni casi da più di vent’anni — non sa a chi affidare il servizio di emergenza perché nessuno lo vuole, con Rap e Reset che duellano per tirarsi indietro.

Ieri il sindaco ha firmato l’ennesima proroga alla Rap che già da aprile scorso avrebbe dovuto disfarsene. E per questo aveva già spostato altrove il poco personale che destinava al servizio. Con un provvedimento d’urgenza, l’amministratore unico Mimmo Caruso ha dovuto richiamare gli operai: ma si tratta di uno sparuto gruppetto, una ventina di persone che si limitano a mettere transenne e in alcuni casi una colata di cemento fresco che al primo acquazzone cede di nuovo. «Noi non siamo più nelle condizioni di garantire questi interventi tampone» dice Caruso che lascia intendere che non accetterà una nuova proroga a novembre. Spalleggiato dai sindacati, a cominciare dalla Fit Cisl di Dionisio Giordano: «Non abbiamo più forze umane né mezzi».