L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla movida di Palermo, alle prese con la prova “coprifuoco. Bere un bicchiere di vino o birra in piedi davanti ai locali sarà possibile soltanto fino alle 21, dopo bisognerà accaparrarsi un tavolo per continuare la serata fino alle 24. E sarà impossibile acquistare bevande alcoliche dalle 21 alle sei del mattino nei supermercati aperti ventiquattro ore su ventiquattro, nelle botteghe sotto casa e anche nei distributori automatici.

“Siamo di fronte a una situazione grave — dice Orlando — col numero di contagi e degenti ospedalizzati che continua a crescere anche in Sicilia, è necessario prendere provvedimenti per evitare che l’Italia ricada nuovamente in un lockdown totale che sarebbe la rovina del Paese”.





Trasgredire le regole costerà caro: da 400 a mille euro di multa e la chiusura dei locali da 5 a 30 giorni.