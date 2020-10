L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Nella giornata di ieri sono emersi 399 nuovi positivi fra i quali ci sono 14 migrannti ospiti dell’hotspot di Lampedusa e quindi “registrati” in provincia di Palermo.

Continuano i provvedimenti verso le feste non autorizzate: 62 partecipanti a una di queste, che si svolgeva in una ludoteca di corso Carlo Marx a Misterbianco, sono stati scoperti in flagrante grazie a una telefonata al 112.





A Palermo chiusi per casi di contagio due asili nido, il Pellicano a Bonagia per la positività di una dipendente e il Domino a Pallavicino dove il positivo è un bimbo.