L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’attacco di Musumeci ai dipendenti regionali. «Il 70 per cento dei dipendenti regionali è assolutamente inutile alle funzioni programmatiche della Regione».

Il governatore siciliano provoca ancora il personale dell’istituzione che guida, scatenando la reazione dei sindacati che gli contestano anche la mancata applicazione dello smart working almeno al 50%, che Roma gli ha sollecitato più volte.





I sindacati rispondono: «Possiamo illustrargli per filo e per segno cosa funziona e cosa non funziona nei dipartimenti, verificare con lui i dati sulla produttività in smart working». «Vorremmo ricordare a Musumeci — avvisano Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad Cisal — che non ha rispettato nemmeno uno degli impegni presi coi dipendenti, che ha fatto rientrare tutti in ufficio in barba alle restrizioni anti- Covid di cui poi chiede il rispetto ai siciliani e che si attendono ancora i soldi promessi in Finanziaria e rimasti lettera morta». « La digitalizzazione della Regione, questione centrale — dice il segretario regionale della Uil, Claudio Barone — non può essere affidata al caso e all’improvvisazione. Occorre un progetto, la cui responsabilità faccia capo a un assessorato competente che la guidi».