L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla cassa integrazione per il Covid. Sei mesi dopo la chiusura, l’assegno non è ancora arrivato.

Per 28 mila siciliani, la cassa integrazione è rimasta un miraggio.





Il problema riguarda in modo particolare gli artigiani. L’intoppo dipendeva dal ministero del Lavoro: per sbloccare gli ammortizzatori sociali per questa categoria in Sicilia serviva che Roma mettesse a disposizione un milione di euro.