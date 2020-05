L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla programmazione del Palermo. Il club vaglierà le posizioni di tutti per costruire la squadra che avrà l’obiettivo di riportare i colori rosanero in Serie B. Fra i progetti sembra tramontata definitivamente la possibilità di un centro sportivo di proprietà in città, con il club che avrebbe già individuato l’area su cui costruire fuori Palermo. Dal consiglio federale si aspettano indicazioni per l’ammodernamento dello stadio, con possibili agevolazioni da richiedere al governo per la concessione del diritto di superficie degli impianti.