L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla Fase 2. Da domani si potrà far visita a parenti e fidanzati, uscire con i bambini per andare al parco o fare sport con meno limitazioni. Ma, soprattutto, domani ripartono moltissime attività: dai cantieri edili privati alle fabbriche, fino alla toelettatura per animali. Restano invariate, invece, diverse norme: fra queste, ad esempio, a Palermo c’è la sospensione fino al 18 maggio di Ztl e strisce blu per la sosta oraria. Per le mamme e i papà, invece, la buona notizia è la possibilità di uscire con i bambini: lo si potrà fare, però, in circostanze limitate e sempre rispettando il divieto di assembramento. Nello specifico, le passeggiate con i bambini saranno consentite per raggiungere i parchi (anche se, ad esempio a Palermo, è comunque necessaria la prenotazione proprio per evitare sovraffollamento) e mentre si va in uno degli esercizi commerciali aperti. In Sicilia via libera al trasferimento nelle seconde case, ma non al pendolarismo frequente tra la prima e seconda abitazione.