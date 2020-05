L’edizione odierna de “La Repubblica” ricorda che il campionato di Serie D sarebbe dovuto terminare oggi. Le sciarpe rosanero rimarranno nelle case di tutti i tifosi del Palermo. Alle 15 si sarebbe dovuta giocare l’ultima partita, al ” Silvio Proto” di Troina, poi al fischio finale una lunga processione di tifosi dall’Ennese fino al rientro in città per la festa. In molti l’avevano pensata così e non poteva essere diversamente, visto che sarebbe stata la prima promozione con il ritorno fra i professionisti dopo la radiazione. Molto probabilmente, la Lega Pro sarà il campionato dove giocherà il Palermo in caso di sospensione del campionato.