L’edizione odierna di “Repubblica” parla del Nuovo Dpcm.

Per quanto riguarda la zona arancione, secondo la bozza circolata ieri sera, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo per comprovate esigenze lavorative, di studio , di salute o per usufruire di servizi non disponibili in tale comune

Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie resteranno chiusi sempre, non dopo le 18 come per il resto d’Italia. Sarà possibile l’asporto, ma solo fino alle 22 per rispettare il coprifuoco.







Salvi parrucchieri e centri estetici.