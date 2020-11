L’edizione odierna di “Repubblica” parla del bonus mobilità.

Alla fine dell’ennesima “caporetto digitale” di questo paese, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ci mette la faccia e dice: «Non ci aspettavamo 50 clic al secondo».





All’ora di cena la tempesta è finita: sul neonato sito buonomobilità.it la ressa iniziata alle nove del mattino è finalmente scemata.

«Sono stati erogati 100 mila bonus» dice il ministro, vuol dire che dei circa 200 milioni stanziati dal decreto Rilancio di maggio, nel restano 120, «e se non dovessero bastare mi impegno a trovare fondi per tutti». Tutti quelli che entro il 31 dicembre hanno acquistato o acquisteranno una bici o un monopattino.

Per tutto il giorno il sito buonomobilità.it, progettato e realizzato da Sogei, la società informatica del ministero dell’Economia, è stato il simbolo della nostra incompetenza digitale, la fotografia di un paese che parla di innovazione ma pensa in analogico.