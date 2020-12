L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui controlli anti-Covid 19 in vista del periodo natalizio.

Check-point ai confini comunali e posti di blocco in centro. Sarà un Natale militarizzato. A Palermo sono previsti check point della polizia stradale, degli agenti del reparto Prevenzione crimine e dei carabinieri del Cio in tre snodi: a nord saranno controllati a rotazione gli ingressi di via Nicoletti, via Lanza di Scalea e viale dell’Olimpo, a ovest viale Michelangelo e corso Calatafimi, a sud-est via Enrico Basile, via Messina Marine e foro Umberto I.





In città verranno istituiti diversi posti di blocco: in via Libertà, via Ruggero Settimo, via Generale Magliocco, via Maqueda, piazza Sant’Anna, corso Vittorio Emanuele e nella zona Cala- piazza Marina.