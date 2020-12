L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo nella sfida contro la Vibonese.

Oggi in ballottaggio Lucca e Saraniti per una maglia da titolare in attacco, mentre in difesa partirà titolare Lancini al posto dello squalificato Marconi.





«Lucca e Saraniti possono anche giocare insieme – dice Boscaglia – per un allenatore è la condizione ideale avere questi dubbi. Li vorrei ogni settimana: adoro quando devo scegliere fra due che stanno bene entrambi». Il favorito sembra Saraniti, a meno che Boscaglia non decida di cambiare schierare il Palermo con il 4-3-1-2 con i due bomber in campo.