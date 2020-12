L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

Il virus non ha fermato i palermitani a caccia degli ultimi regali o impegnati in una passeggiata per le vie del centro. In giro molti giovani, e non sempre con la mascherina.





E mentre il pensiero è rivolto alle feste, aumenta il numero dei positivi all’ospedale Ingrassia. I nuovi contagiati sono otto: quattro pazienti (due in geriatria, uno in chirurgia ed un altro in cardiologia), due operatori della cardiologia rientrati dopo il periodo di quarantena a seguito di tamponi negativi e di provvedimenti di fine isolamento e altri due dell’ortopedia. In totale i positivi nell’ospedale di corso Calatafimi sono ora 32.