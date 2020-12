L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sullo shopping frenetico nel centro di Palermo.

Il sindaco avverte «Se la situazione in città o in alcune zone dovesse richiederlo, dovrò valutare, d’intesa col Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, e dovrò chiedere ai governi nazionale e regionale di valutare ulteriori misure. Dipenderà dai comportamenti dei cittadini, dalla volontà di tutelare prima di tutto la salute con scelte responsabili».





I negozi vedono code composte da ventenni e trentenni. Lungo via Maqueda e via Ruggero Settimo tre pattuglie della polizia municipale e un gruppo di carabinieri a piedi, vicino al Teatro Massimo. «Ma servono a poco, tutto ciò non è vietato. Ce ne pentiremo», dice Filippo Gennaro.