L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato del Palermo. L’obiettivo del tandem Sagramola-Castagnini è mandare in porto le trattative avviate nei giorni scorsi. Verrà ufficializzata quella del centrocampista Palazzi, poi dovrebbe essere la volta del terzino Corrado. Non dovrebbero essere effettuati altri interventi in difesa.

A centrocampo circolano i nomi di Agazzi, Bianchi, Mazzitelli e Broh, quest’ultimo molto vicino all’arrivo in Sicilia. Piace, inoltre, Cristian Caccetta della Paganese, ex Trapani.