L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul possibile binomio Messi-Manchester City. Tre anni in Premier League e due in Major League Soccer in cambio di 500 milioni di euro nelle fila del New York City. E’ questa la faraonica proposta per il fuoriclasse argentino. Tutta l’operazione, però, sarebbe legata alla possibilità di Messi di liberarsi gratuitamente dal Barcellona. I citizens stanno già lavorando alla presentazione, stipulando una sinergia con una casa di produzione.