L’edizione odierna di “Repubblica” parla del bomber Marco Cosimo Da Graca, nato a Palermo l’ 1 maggio del 2002, che sta trascinando a suon di gol la formazione Primavera della Juventus.

Un avvio di stagione altisonante, con 4 reti segnate in altrettante gare in campionato contro Atalanta, Empoli e Roma, e l’esordio in serie C con l’Under 23 del tecnico Lamberto Zauli, anch’egli ex rosanero, che per lui già stravede.





Il 18enne centravanti bianconero ha già conquistato tutti, ma lui tiene i piedi ben saldi per terra e non dimentica le sue radici.Siciliano doc ma di origini portoghesi, proprio come il suo idolo Cristiano Ronaldo, un modello a cui Marco si è sempre ispirato, anche prima del suo approdo alla Continassa di Torino.