L’edizione odierna di “Repubblica” parla del ritorno in campo del Palermo.

Oggi alle 17,30, il club rosanero affronterà in Calabria il Catanzaro. Dopo diciassette giorni i rosanero torneranno a giocare a calcio, provando a superare i diciannove casi di coronavirus esplosi nella squadra e nello staff fra il 20 e il 21 ottobre scorso, le tre sconfitte in quattro partite giocate su otto giornate di campionato e tutte le difficoltà di questo inizio di stagione.







«Non è stato un bel periodo», ha detto il tecnico rosanero Roberto Boscaglia, anche lui fra i positivi tornati negativi e oggi di nuovo in pista, ma a mezzo servizio per via della squalifica di un turno che dovrà scontare». In questo lasso di tempo – continua Boscaglia – abbiamo avuto modo di pensare, di guardare tante partite e di rendere il tempo libero interessante dal punto di vista professionale».