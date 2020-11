L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui ritardi relativi al vaccino.

Duecento milioni di dosi per cento milioni di persone. E’ su questi numeri che l’Italia sta preparando la più importante campagna vaccinale della sua storia. Molti potrebbero essere rivaccinati se la somministrazione non dovesse ottenere effetto. C’è la paura che alcune dosi possano andare perse per un problema di conservazione o di somministrazione.





Non si sa ancora e quando le dosi del vaccino saranno davvero disponibili. Più avanti, tra tutti, è quello prodotto da Pfizer che ha promesso 200 milioni di dosi all’Europa. In Italia ne dovrebbero arrivare 27 all’incirca, per vaccinare quindi 13,5 milioni di persone. Di questi 3,4 sono attesi

nell’ultima decade di gennaio mentre le altre dovrebbero arrivare nel corso del 2021.