L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sui consigli dell’Unione Europea contro il Covid-19.

Si prevede che l’Eurogoverno chiederà alle capitali una serie di azioni per evitare di cancellare i progressi ottenuti. Si chiederà di rinforzare le misure restrittive per evitare ritrovi in ambienti chiusi e contatti ravvicinati a Natale e Capodanno. La Ue raccomanderà di vietare eventi di massa, oltre al mantenimento del coprifuoco notturno per evitare che i festeggiamenti in tarda ora si trasformino in momenti di difussione del virus.





Per le cerimonie religiose ci sarà richiesta esplicita di proibire i canti, capaci di aumentare diffusione del Covid e di prevedere l’uso obbligatorio della mascherina anche a messa.