L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla riapertura dello “Stadio delle Palme”, chiuso nel luglio 2019 per i lavori di rifacimento della pista, ammodernamento degli spogliatoi e impermeabilizzazione delle tribune. Quattro mesi di ritardo sulla consegna prevista dei lavori e tante polemiche per il mancato utilizzo di una delle strutture più frequentate, non solo da semplici amatori, ma soprattutto da veri professionisti dell’atletica. Lunedì prossimo i cancelli dell’impianto di viale del Fante, realizzato negli anni Cinquanta, riaprirà i cancelli. «Questa importante struttura torna allo splendore che aveva perso – commenta il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – Adesso l’atletica leggera potrà avere un punto di riferimento significativo». Secondo il regolamento comunale attuale, però, solamente i tesserati delle società sportive potranno utilizzare l’impianto. I singoli atleti dovranno invece pagare al Comune un abbonamento annuale pari a 40 euro. Pista d’atletica rifatta completamente con materiale di ultima generazione, la gabbia per i lanciatori del disco e del peso che torna utilizzabile e una nuova fossa per i salti in lungo. Il tutto realizzato con fondi comunitari per un importo complessivo di 590 mila euro.