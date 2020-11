Repubblica: "L’italiano ribelle per stanchezza che sfida il virus a colpi di sole"

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla reazione degli italiani alla seconda ondata di Coronavirus.

Sembrano negazionisti, forse sono stanchi, estenuati dalla parola lockdown. E’ l’unità d’Italia dell’Estate di San Martino.

Per una volta ha ragione il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che sembra persino rinsavito e senza bisogno di respiratore: «Se io chiudo il lungomare non è che la gente si butta a mare, la gente andrà su via dei Mille, se chiudi via dei Mille andrà su via Toledo, se chiudi via Toledo va su piazza Plebiscito, se chiudi piazza Vanvitelli va su via Luca Giordano».