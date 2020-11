L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle difficoltà del calcio ai tempi del Coronavirus.

I club hanno pochi giorni per pagare gli stipendi del primo trimestre del campionato in corso ed evitare penalizzazioni in classifica, ma la cassa è vuota. Il calcio aspetta solo un intervento del governo per salvarsi. La Serie A stima di pagare in tutto quest’anno 730 milioni soltanto di Irpef.





L’Assocalciatori borbotta, ma qualcosa ha portato a casa: chi guadagna meno di 50 mila euro lordi sarà pagato subito. Una tutela per i calciatori delle serie minori.