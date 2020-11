L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul ritorno in classe degli studenti.

La ministra Lucia Azzolina ha recentemente detto: «Non me la sento di

dare una data di riapertura, questi sono giorni molto delicati. Spero in

un ritorno graduale a scuola. Di certo, non si rientrerà tutti in classe, la

data del 4 dicembre è troppo vicina per poter programmare ogni cosa».





Il mondo dell’istruzione si sta apprestando a un rientro di licei, tecnici e professionali per giovedì 7 gennaio.