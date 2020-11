L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul “piano Natale” anti-Covid 19.

Una delle ipotesi più probabili è che dal 3 dicembre tutta l’Italia ricada in zona gialla. L’idea è che le regioni restino comunque “chiuse” col divieto di spostarsi da una regione all’altra. Stop alla classica migrazione di fine anno dal Nord (e Centro) al Sud.





Ciò consentirà lo shopping natalizio: i negozi potranno rimanere aperti in una fascia oraria più ampia per evitare assembramenti, forse fino alle 21, con ingressi contingentati. Ancora apertura serale per ristoranti e pub. Mentre il coprifuoco delle 22 potrebbe essere spostato alle 23 o a mezzanotte, all’una per le sere del 24 e del 31.