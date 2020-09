L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. L’impennata dei casi è più evidente da Ferragosto in poi. Dal 1 agosto a ieri ci sono stati 799 nuovi positivi in Sicilia, escludendo i migranti in isolamento. Sono 691 dal 17 agosto a ieri. «Era previsto un aumento dei casi, con la riapertura delle frontiere – dice Antonio Cascio, direttore di Malattie Infettive del Policlinico di Palermo – molte persone, soprattutto giovani, hanno viaggiato esponendosi a un rischio di contagio maggiore. Così tanti hanno portato il virus a casa, accendendo piccoli focolai. Per fortuna gli anziani hanno tenuto le difese alte, difendendosi dal virus».