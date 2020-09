L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani 7 settembre.

Confermato l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. La capienza dei mezzi pubblici è stata portata all’80%. Nessun allenamento per il pubblico degli eventi sportivi. Confermato anche l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi nei 14 giorni precedenti è stato in Croazia, Grecia, Spagna e Malta.