L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo. Non solo il centrocampista di spessore e il bomber, ci sono tante incognite sulla stagione 2020/21 del Palermo.

Alcune non dipendono dalla società, ma dalla programmazione stagionale. Il Palermo è rimasto sorpreso dal rinvio dei calendari al 10 settembre, a venti giorni dall’inizio del campionato. Mirri spera nella riapertura degli stadi, magari basandosi su una percentuale relativa alla capienza dell’impianto, ideale per far partire una mini-campagna abbonamenti. La squadra rosanero, una volta tornata da Petralia, avrà a disposizione 2 giorni di riposo. Successivamente tornerà ad allenarsi al “Pasqualino” di Carini. Solo eccezionalmente si utilizzerà il “Barbera”.