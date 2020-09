L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul Trapani e sulle parole dell’ex presidente Giorgio Heller «Un milione e seicentomila euro, più tutti i debiti della società da accollarsi. È questa la cifra che Fabio Petroni chiede per cedere il Trapani. Il sindaco ha ricevuto, tempo fa, una lettera, in cui lo stesso Petroni specificava come avrebbe passato la mano anche senza ricevere un euro. Credo che a queste condizioni nessuno possa pensare di rilevare il club».

I tifosi, dopo tanto silenzio, esprimono la propria amarezza: «Questa società ha dimostrato di non essere adeguata, decretando con la sua superficialità la retrocessione di una squadra, di una città, di un’intera tifoseria. Il signor Petroni e compagnia non sono più graditi, li invitiamo apertamente a vendere immediatamente. Il Trapani non è un giocattolo, rappresenta il territorio, la sua gente, la passione di una tifoseria, orgoglio e appartenenza».