L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

L’Rt scende a 1 ma le Regioni chiedono al governo di non riaprile le scuole.





Oggi saranno valutatele Regioni che sono diventate per prime rosse o arancioni, il 6 novembre. Si tratta di Piemonte e Lombardia ma anche di Calabria e Val d’Aosta, tra le rosse, e di Puglia e Sicilia, le arancioni. Dopo i dati della Cabina di regia, Speranza farà le ordinanze per le Regioni che possono scendere in zona arancione o gialla. Il cambio di colore dovrebbe essere operativo da domenica.