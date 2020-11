L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Sono in calo i ricoveri. Il Governo nazionale valuta una soluzione ponte che possa traghettare le regioni che per prime hanno avuto provvedimenti restrittivi, come la Sicilia, fino al prossimo Dpcm.





Un passaggio di colore al giallo non pare plausibile. La Sicilia conta di arrivare al 3 dicembre con un Rt inferiore a 1, di diminuire la pressione sugli ospedali e di dimostrare a Roma di avere le carte in regola per l’allentamento delle restrizioni.