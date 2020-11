L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla truffa dei monopattini.

Li rivendono a prezzi stracciati, ancora imballati, lucrando una fetta cospicua dello sconto del 60% offerto dallo Stato. Tutti felici meno lo Stato, e meno tutti coloro che pur avendo diritto al bonus non sono riusciti ad averlo per l’assalto di chi non ha mai avuto intenzione di comprarsi davvero un mezzo elettrico.





All’inizio i furbetti hanno provato a vendersi direttamente il bonus, poi sono passati al monopattino.