L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulle terapie intensive.

Le misure più restrittive saranno allargate non appena si riunirà nuovamente la Cabina di regia della Protezione civile. Sembrano essere esclusi nuovi ingressi in zona rossa. E’ quasi certo che ci saranno passaggi dal giallo all’arancione.





Oltre a Veneto e Campania, c’è l’Umbria nel gruppone, che ha l’occupazione dei letti di intensiva e di medicina al 48% e al 49%, e la Toscana che era già ad alto rischio. Non andrebbero incontro a cambiamenti Abruzzo, Molise, Basilicata (Regioni alle quali comunque sono stati chiesti dati più completi), Friuli, Provincia di Trento, Sardegna. Le Marche sono un po’ meno tranquille ma per ora dovrebbero restare gialle, così come il Lazio, che ha difficoltà con i letti internistici.