L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

La Regione è seconda soltanto al Veneto per numero di nuovi positivi. Invocano misure eccezionali anche Marsala, Mistretta e Palermo.





La città più grande ad essere dichiarata zona rossa è Messina. «Negli ultimi 14 giorni il tasso d’incidenza medio in Sicilia è stato di 37,77 casi per 10mila abitanti – si legge nella relazione – La provincia di Messina, in rapporto alla popolazione residente, presenta l’incidenza più alta pari a 44,4 nuovi casi ogni 10mila abitanti».