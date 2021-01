L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma su uno dei cluster da Covid-19 più grandi del Palermitano.

Sono 224 i positivi su una popolazione di 11.200 a Belmonte Mezzagno. E’ il focolaio più grande di tutti nel comune della città metropolitana di Palermo. «Rinnoverò la richiesta già avanzata il 20 dicembre di effettuare uno screening di massa sul nostro territorio per individuare quella quota di soggetti asintomatici che in questo momento possono essere vettori inconsapevoli di contagio – ha scritto in un post il primo cittadino, rivolgendosi ai belmontesi con un appello – Purtroppo stiamo attraversando il momento peggiore di questa pandemia e ognuno di noi, come mai prima di adesso, deve fare ricorso al buon senso e attuare tutte le misure di sicurezza e distanziamento che ben conosciamo».





Molti non si danno pace e sui social cercano di trovare cause e colpevoli, anche attraverso dei sondaggi.