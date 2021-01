L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul momento di Mbala Nzola, attaccante dello Spezia ed ex Trapani.

Era un ragazzo da gestire e con un carattere particolare. Ma il tecnico Italiano trova la chiave per accedere alla sua anima. La fine della parabola granata di Nzola è in un altro pomeriggio plumbeo. C’è già Castori sulla panchina del Trapani, ma Nzola ha la testa rivolta a raggiungere Italiano a La Spezia.





È il 27 dicembre, i granata pareggiano 2-2 al “Provinciale”, contro il Perugia, e Nzola entra a partita iniziata. Un disastro: non ha voglia di inseguire un pallone e litiga col mondo intero (tifosi compresi). Va a La Spezia in prestito e diventa protagonista della cavalcata in Serie A.

Poi il club spezzino aspetta la scomparsa del Trapani e tessera il calciatore a costo zero. Lunedì contro la Sampdoria ha segnato il suo nono gol stagionale nelle ultime 13 presenze.