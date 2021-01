L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta le dichiarazioni di Moses Odjer, centrocampista del Palermo:

«Mi sarebbe piaciuto fare l’architetto. A scuola mi piaceva tantissimo la geometria e inconsciamente penso che lo dimostri anche il mio modo di giocare».





«È giusto fare autocritica. Ognuno di noi deve fare un esame di coscienza ed essere consapevole che il girone di andata non è stato soddisfacente: la classifica è evidente. Evidentemente non abbiamo reso al massimo. Il campionato è lungo, non serve fare proclami. Oggi ogni nostra energia deve essere destinata alla Virtus Francavilla. Siamo un grande gruppo, guidato da un grande capitano come Santana e sostenuti da una società seria che non ci fa mancare nulla».