L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla splendida iniziativa del Palermo.

Nell’ultimo mese e mezzo capitan Santana e compagni si sono rimboccati le maniche e hanno messo a nuovo il campo di calcetto dell’istituto comprensivo “Giovanni Falcone” dello Zen. Come fossero una squadra di operai di una ditta che si è aggiudicata l’appalto.





Ieri mattina, poi, la cerimonia di consegna alla scuola. Un’altra vittoria del Palermo, questa volta più importante. La struttura della scuola “Falcone” è l’unico punto di aggregazione e riferimento per i ragazzi del quartiere e nel prossimo futuro potrà diventare anche uno degli impianti in cui la società rosanero ospiterà una delle sue scuole calcio per scovare e far crescere i

talenti palermitani.

Del budget rosanero derivante dal premio promozione 30 mila euro sono stati impiegati per l’acquisto del manto erboso e di tutto l’occorrente per la posa del tappetino, la gestione e la manutenzione del campo. Pelagotti, Santana, Doda e Crivello si sono proprio sbracciati per gli interventi necessari alla realizzazione dell’opera.

Nelle prossime puntate, le Iene trasmetteranno il servizio che spiega la realizzazione del progetto.