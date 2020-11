L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla ZTL a Palermo.

La media delle macchine transitate la domenica lo scorso aprile in via Roma, mentre si era in lockdown, è stata di poco a superiore a 1700, contro le37 mila dello stesso mese del 2019, del 20 mila del mese scorso e le 14 mila di questo mese.





Con questi numeri diventa difficile sospendere la zona a traffico limitato. Lo dice anche il sindaco che «in questo momento non ci sono le condizioni». I dati forniti dal servizio Mobilità urbana mostrano che c’è molto più traffico.