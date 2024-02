Repubblica: “La nona di Brunori. Sinfonia rosanero per la promozione”

L’edizione odierna de “la Repubblica” si sofferma sulla vittoria conquistata dal Palermo contro il Como.

Si potrebbe cominciare dalla quinta vittoria casalinga di fila. Dal terzo successo consecutivo. Dal nono gol di Matteo Brunori o dal terzo nelle ultime tre gare di Ranocchia. E ancora dagli ennesimi assist decisivi di Di Mariano o dal ritorno in rete di Di Francesco. Oppure si potrebbe cominciare dalla porta di Pigliacelli inviolata o dai quasi 32mila del “Barbera”. Ma, in fondo, quello che più conta nel netto 3 a 0 con il quale il Palermo ha battuto il Como, è la somma di tutti questi fattori che portano la formazione rosanero ad agganciare i lariani al terzo posto in attesa dell’impegno di oggi del Venezia.

Tutto questo per dire che l’atmosfera che si respira intorno alla squadra rosanero è lontana anni luce dal malumore che aleggiava sino a qualche mese fa. Un pessimismo spazzato via da un tornando chiamato gioco, ma anche risultati e vittorie. Contro il Como la vittoria è maturata a poco a poco, in un crescendo. Un po’ come capitato la settimana scorsa con la Feralpisalò con la differenza che la squadra lariana ha uno spessore tecnico notevolmente superiore a quella gardesana. Cambiando i laghi però il risultato non è cambiato: attesa iniziale e poi un successo rotondo e completo.