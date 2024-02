City Group, ufficiale la collaborazione con Istanbul Başakşehir. Soriano: «Obiettivo è contribuire al successo del club»

Accordo di collaborazione firmato tra City Football Group (CFG) e Istanbul Başakşehir FK (IBFK).

Attraverso il proprio portale il club turco ufficializza la collaborazione e scrive il seguente comunicato:

“Secondo l’accordo, CFG fornirà consulenza all’Istanbul Başakşehir, che mira alla crescita e al successo, su vari progetti tra cui strategia calcistica a lungo termine, screening dei giocatori, trasferimenti e formazione sui processi. Il CFG fornirà inoltre all’Istanbul Basaksehir FK una guida incentrata sulla pianificazione e sostenibilità a lungo termine, con le migliori pratiche sulle strategie di trasferimento dei giocatori, sullo sviluppo del settore giovanile e sull’uso di approfondimenti basati sui dati.

In cambio, CFG aumenterà le proprie conoscenze e svilupperà relazioni in Turchia, che è un paese calcistico ambizioso e dispone di un ampio bacino di talenti.

Questo accordo fornirà inoltre a CFG l’opportunità di collaborare con un club con una visione comune nei campi di calcio emergenti.

L’amministratore delegato del City Football Group Brian Marwood ha espresso la sua felicità per l’accordo: «Siamo molto felici di firmare questo accordo di cooperazione con Istanbul Başakşehir. Siamo molto orgogliosi della competenza e dell’esperienza uniche che abbiamo all’interno del City Football Group e non vediamo l’ora di lavorare con Istanbul Başakşehir per sostenere la crescita del calcio in Turchia».

Il nostro presidente Göksel Gümüşdağ ha dichiarato di essere orgoglioso dell’accordo di cooperazione e ha continuato le sue parole come segue: «L’Istanbul Başakşehir FK, che ha ottenuto molti primati nel calcio turco nonostante la sua giovane età, oggi ha compiuto un passo storico e ha ottenuto un altro primato sia per se stesso che per il calcio turco. Fin dall’inizio, abbiamo ribadito in ogni occasione che la nostra visione e i nostri obiettivi sono diversi, e oggi lo abbiamo sottolineato ancora una volta con questa collaborazione con il più grande gruppo calcistico del mondo. Siamo molto felici, orgogliosi ed emozionati. È stato un processo lungo ma intenso. Vorrei ringraziare tutti i funzionari del City Football Group per il loro approccio e supporto durante tutto il processo. “Spero che sia vantaggioso per l’Istanbul Başakşehir e il calcio turco».

Anche l’amministratore delegato del City Football Group, Ferran Soriano, ha dichiarato di essere entusiasta dell’accordo e ha aggiunto: «La Turchia è un paese appassionato di calcio e non vediamo l’ora di lavorare con Istanbul Başakşehir su progetti calcistici strategici. Il nostro obiettivo è contribuire al successo del club sul campo e sviluppare competenza e intelligenza calcistica in Turchia”.

Il City Football Group è proprietario e gestore dei principali club di calcio del mondo, con 13 club di calcio in 5 continenti all’interno della famiglia CFG. Fondato nel maggio 2013, l’approccio CFG garantisce che ogni club rimanga autentico nei confronti dei propri tifosi e della propria comunità, giochi un calcio che diverte e tragga vantaggio dall’essere parte di un’organizzazione globale che applica la migliore esperienza mondiale dentro e fuori dal campo. CFG è pioniere e offre un approccio fondamentale coerente allo sviluppo dei talenti, all’esperienza dei fan, allo sport e all’intrattenimento, alle opportunità commerciali e ai vantaggi per la comunità. Più di 400 organizzazioni partner sono al centro del modello CFG e si impegnano a plasmare positivamente il futuro del calcio.

Più di 4.000 atleti fanno parte del gruppo e più di 1 miliardo di follower in tutto il mondo supportano e collaborano con i club CFG. Manchester City FC, New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu FC, Mumbai City FC, Lommel SK, ESTAC, Palermo FC, Bahia e il club partner Bolívar City Football Group Si trova all’interno”.