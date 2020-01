L’edizione odierna di “Repubblica” parla dell’iniziativa del tecnico del Palermo Pergolizzi. Contro il Roccella non sarà comunque facile viste le assenze di Doda e Vaccaro in difesa e una formazione tutta da reinventare per Rosario Pergolizzi che, nel frattempo, dopo l’allenamento di mercoledì ha voluto portare a pranzo tutta la squadra e lo staff in un ristorante di Monreale. Proprio per fare gruppo e superare insieme le difficoltà del momento.