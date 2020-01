L’edizione odierna di “Repubblica”, parla dell’appello dei tifosi del Palermo per riempire il Barbera. Servirà infatti anche la spinta dei tifosi rosanero domenica prossima al “Barbera” per superare il periodo di difficoltà e il calo di rendimento fatto registrare dal Palermo nelle ultime giornate di campionato. Le sole due vittorie conquistate nelle ultime cinque gare hanno lasciato perplessi i tifosi. Sopratutto dopo il deludente pareggio ottenuto in trasferta contro il San Tommaso, penultimo in classifica nel girone. Le polemiche esplose in settimana all’indirizzo di Pergolizzi, contestato e finito sulla graticola ma alla fine confermato dai dirigenti rosanero, sembrano essere scemate e i tifosi del Palermo, adesso, lanciano un appello sui social per riempire lo stadio in occasione del match contro il Roccella, affinché si possa tornare uniti e fare il bene della squadra. Così, alcuni di tifosi rosanero, attraverso un video amatoriale postato sui propri profili Facebook, hanno lanciato un messaggio per far si che il “Barbera” domenica torni a registrare il pienone come ai tempi dei big match di serie A. Il video mostra i tifosi che indossano la maglia rosanero, con sciarpe e bandiere a far da scenografia. Pubblicato inizialmente solamente sui profili privati di alcuni di essi, è diventato virale in poche ore. Tanto da essere rilanciato anche dal vice presidente Tony Di Piazza sui propri account social ufficiali. «Ora, più che mai, il Palermo ha bisogno dei suoi tifosi – commentano i supporter nel video – Sosteniamo e incitiamo i nostri ragazzi con la nostra presenza in massa allo stadio. Domenica contro il Roccella riempiamo il Barbera. Riempiamo casa nostra e facciamogli sentire che non saranno mai soli. Ci saremo sempre, perché noi siamo il Palermo». Un messaggio di distensione e d’amore verso la maglia dopo le polemiche di inizio settimana che evidenzia come il pubblico possa davvero essere il dodicesimo uomo in campo in un momento poco entusiasmante e trascinare il Palermo nuovamente alla vittoria davanti ai propri sostenitori. «Dobbiamo lasciare da parte le ultime delusioni e andare tutti allo stadio domenica – scrive un tifoso su un gruppo Facebook dedicato ai tifosi rosa – Dobbiamo farlo per la maglia e per questi colori».