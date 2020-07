L’edizione odierna di “Repubblica” parla della concessione del Barbera al Palermo. Potrebbe essere un accordo di due anni rinnovabili e compensare, insieme a una serie controprestazioni sociali, fino a metà dei 341mila euro del canone annuale della discordia. Potrebbe esserci anche una sponsorizzazione da parte del Comune che consiste in una serie di attività sociali compensative sul territorio e nei quartieri per conto della città – scrive il quotidiano -. Stamattina inizierà la discussione in aula, ma non è da escludere che il voto finale possa slittare a domani, se non a sabato.