Attraverso la propria pagina Facebook, il Bari ha commentato la sconfitta di ieri sera contro la Reggio Audace, promossa in serie B.

“È stata una stagione lunga, dura. Abbiamo inseguito un sogno; combattuto e lottato in ogni partita, in casa e fuori casa, minuto dopo minuto, punto dopo punto; abbiamo esultato fino a perdere la voce; pianto di gioia e di delusione. Nell’imponderabile del calcio, noi abbiamo una sola e unica certezza: avere voi al nostro fianco. E di questo non potremo mai ringraziarvi abbastanza, perché amare questa maglia e questa città è un sentimento che non conosce sconfitta. Ora dobbiamo ripartire, insieme, fianco a fianco come sempre. Perché NOI SIAMO BARI!”