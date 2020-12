L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul centro sportivo del Palermo.

L’aggiudicazione del bando per la concessione del campo sportivo comunale di Torretta ha sbloccato altri livelli di investimento. «Si sarebbero creati ulteriori elementi di difficoltà – spiega il presidente del Palermo Dario Mirri – se un terzo soggetto finanziatore fosse entrato in relazione con noi. Di Piazza ha condiviso ed è tornato sulle sue considerazioni. Il centro sportivo sarà costruito dal Palermo Football Club con strumenti finanziari necessari per lo sviluppo immobiliare. Abbiamo trovato un’intesa e ne sono felice. Volevo fare una newco (una società controllata dal club, ndr) e lui non era d’accordo sostenendo che si doveva realizzare il progetto con i soldi del club. Abbiamo raggiunto un compromesso: invece di togliere soldi alla società e alla competitività sportiva, costruiremo senza intaccare il capitale circolante finanziando il centro con un mutuo che il Palermo cercherà di ottenere dalle banche che vorranno sostenerci e dal Credito sportivo. Non credo che in un momento storico come questo – spiega Mirri – ci siano molte società che progettano investimenti. Possiamo dire senza sbilanciarci oltre che il Credito sportivo sarà contento di sostenere un progetto del genere».





Il centro sportivo del Palermo sorgerà a Torretta, attorno al campo comunale la cui concessione è stata aggiudicata dal club per i prossimi cinque anni con la possibilità di rinnovare l’accordo per altri cinque.