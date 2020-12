L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle aggressioni verificatesi al Policlinico di Palermo.

Protagonisti i parenti di due pazienti che hanno perso il controllo dopo essere stati lasciati fuori dall’area di emergenza come prevede il protocollo anti-Covid 19.





La prima a non accettate le disposizioni è stata una ragazza di 29, che si è scagliata contro l’infermiera del triage, insultandola e minacciandola per il ritardo nell’accettazione del parente malato, per poi colpirla. L’altro episodio fa riferimento ad un uomo di 37 anni. Lasciato in sala d’attesa, dopo aver urlato e minacciato i sanitari per oltre un’ora, ha tentato di sfondare una delle porte scorrevoli che danno accesso all’area di emergenza.