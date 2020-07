Repubblica: "Italia, la beffa dei test sierologici. Ora scadono, saranno buttati"

L’edizione odierna di “Repubblica” si è soffermata sulla situazione legata, in Italia, ai test sierologici, i quali scadranno a breve. Dopo un primo periodo di grande preoccupazione in chiave Coronavirus, adesso gli italiani sembrano aver dimenticato quanto accaduto. Tra i segnali che dimostrano come i cittadini abbiano abbassato la guardia vi è la scarsa adesione alla ricerca basata sui test sierologici. Da sottolineare anche coloro che rifiutano di fare l’esame, con i test sierologici, messi a disposizione gratuitamente dalla Abbott, che scadono a metà luglio. Test che andranno quasi sicuramente perduti e bisognerà chiedere una nuova fornitura all’azienda, se si vuole andare avanti.