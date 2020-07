Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus: “Credo che il gap che c’era tra Milano e l’Italia nel lungo termine rischi di ampliarsi perché qui vedo una gran voglia di ripartire e devo ancora capire se questa cosa vale per tutto il Paese. In questa fase c’è preoccupazione per Milano ma per il lungo termine non sono preoccupato voglio dirlo con chiarezza. I milanesi li vedo preoccupati ma sono molto consapevoli e sappiamo che abbiamo davanti uno due anni di grandi sofferenze. Milano però ha in sé le capacità, dal punto di vista delle università, della creatività, dell’industria, che la faranno ritornare ad essere quello che è”.