L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dopo il Lazio scatta l’obbligo di mascherina all’aperto anche in Puglia e nelle Marche. Chi non si adegua rischia multe da 400 a 3.000 euro. La forza crescente del virus ha spinto il Viminale ad autorizzare i prefetti a mettere in campo l’esercito per tenere a bada la movida impedendo assembramenti.